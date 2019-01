Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajları yayımlandı.

Şanlıurfa'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle kutlama mesajları yayımlandı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Gazetecilik, büyük fedakarlıklar gerektiren, hemen her alanda yeteri derecede bilgi sahibi olmayı şart koşan, her insanın beceremeyeceği özveri ve azim gerektiren bir meslektir ifadelerine yer verirken Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ise toplumun doğru bilgiye anında ulaşması ve bilinçlenmesi noktasında görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik etti. Fevzi Demirkol, gazetecilerin, hayatın birçok alanında ulaştıkları doğru ve tarafsız bilgileri fedakarlık ve sorumlulukla kamuoyuna aktararak zor şartlarda mesleklerini icra ettiklerini ifade etti. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde tarafsız ve özgür basının olmazsa olmazlar arasında yer aldığına değinen Demirkol, "Basın ve ifade özgürlüğünün, halkımızın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır" dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan ise, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "10 Ocak, basın mensuplarına ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana ülkemizde "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaktadır. Gazetecilik mesleği, mesai kavramı gözetmeksizin zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde objektif haberler ile halkın bilgilendirilmesini sağlayan, diğer taraftan da vatandaşların talep ve beklentilerini dile getiren bir meslektir. Gece, gündüz demeden, her iklim şartında kamuoyunu bilgilendirmek adına görev yapan gazetecilerimiz, şüphesiz ki zor ve meşakkatli bir görevi icra etmektedirler. Aynı zamanda bir kamu hizmeti görevi de yerine getiren Basın mensuplarımız, devlet ve vatandaş arasında köprü vazifesi görmekte, Basın ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı. Baydilli mesajında, gazetecilerin toplumun doğru haber almasında ve gelişmeleri değerlendirmesinde önemli bir görev üstlendiğinin altını çizerek, basının ilkeli bir yayıncılık ile toplumun ilerlemesinde önemli göreve sahip olduğunu kaydetti. Her zaman meslek etiğini ön planda tutarak toplum yararına çalışan gazetecilere teşekkür eden Baydilli, "Basın mensuplarımız yaptıkları iş ile yönetim ve vatandaşlarımız arasında çok önemli bir köprü görevi görmekte, toplumun yararına olan çalışmaları yapmamızda şüphesiz bizlere yardımcı olmaktadır. Geçmişten bugüne ülkemizin ve şehrimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayan basın-yayın kuruluşlarımız, zor geçim şartlarına rağmen insanlara doğru bilgiyi ulaştırmak için çalışmalarını özveriyle sürdürüyorlar. İnsanların haber alma hakkını elde etmesi için canla başla çalışan basın mensuplarımızı tebrik ediyorum.Biz Karaköprü Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızın doğru, dürüst ve tarafsız haber alması için basın yayın kuruluşlarımıza ve çalışanlarına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, her şartta mesleğinden taviz vermeden çalışmalarını sürdüren, zaman zaman birlikte mesai yaptığımız tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

