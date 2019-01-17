Şanlıurfa’da 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı eşgüdümünde Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucunda kentin sınır ilçesi Akçakale'de 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütünün ülkemizde yapmayı planladığı eylemlerin engellenmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmalarına yönelik olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı eşgüdümünde Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda örgütün içinde faaliyet gösteren şahısların aileleri ile yapılan ikna görüşmeleri neticesinde 2013 yılında örgütün sözde kırsal alanında katılım yaparak Suriye'de silahlı örgütsel faaliyet gösteren bir şahıs ile yine üç yıl önce terör örgütüne katılarak Suriye'de örgüt üyesi olarak faaliyet gösteren bir şahıs olmak üzere toplam iki şahsın ilimiz Akçakale ilçesinde teslim olmaları sağlanmıştır. Teslim olan şahısların vermiş olduğu ifadelerde genel olarak sivil halkın PKK terör örgütünden kaçmak istedikleri yerel halkın ise örgütü istemedikleri şeklinde beyanlarda bulunmuş olup, işlemleri için adli makamlara sevk edilmişlerdir" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA