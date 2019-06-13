Şanlıurfa’da 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde biri muhtar olmak üzere 3 kişi sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle...
Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde biri muhtar olmak üzere 3 kişi sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle biri kırsal mahalle muhtarı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Birecik ilçesine bağlı Ayran kırsal mahalle Muhtarı Mustafa E., diğer ikisinin ise Halfeti ilçesinde ikamet ettikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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