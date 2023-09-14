Şanlıurfa’da 48 öğrenci dualarla umreye uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Şanlıurfa'da eğitim gören 48 öğrenci, dualarla umreye uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Şanlıurfa'dan 7 günlük süreyle umreye gidecek üniversiteli gençler, havalimanından kutsal topraklara dualarla uğurlandı. Şanlıurfa GAP Havalimanında düzenlenen uğurlama törenine, İl Müftüsü Ramazan Tolan, gençler ve aileler katıldı.

Böyle bir organizasyonun kendileri açısından da sürpriz olduğunu belirten Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan, genç öğrencilerin kutsal toprakları görecek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi. Tolan, "Bugün çok sevinçli bir günümüz, Şanlıurfa'da eğitim gören öğrencilerimiz hem deprem hem de sel felaketini yaşadılar. Sıkıntılar yaşadılar. Gerçekten bizim için de sürpriz oldu. 48'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 49 kişiyi umreye uğurluyoruz. Allah hayırlısıyla gidip dönmeyi nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de kutsal topraklara gitmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)