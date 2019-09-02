Şanlıurfa’da 512 kök kenevir ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 511 kök Hint keneviri ile satışa hazır 7 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca 22 Ağustos günü Suruç ilçesinde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 512 kök kenevir bitkisi ile satışa hazır 7 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliyi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA