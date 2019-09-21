Şanlıurfa’da 6’ncı kattan atlayan genç kız ağır yaralandı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir binanın 6'ncı katına çıkan genç kız, kendini pencereden boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan kızın düşme anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde yaşandı. Bir binanın 6'ncı katına çıkan 20 yaşlarındaki Ç.K., kendini pencereden boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan K., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine götürüldü. Ç.K.'nın düşme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaybedildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA