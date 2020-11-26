İlkokul 1’inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yağmur Özaydın, 15 Kasım 2012 tarihinde Ceylanpınar'a bağlı Taşlıyaylak Mahallesi’nde kayboldu. Uzun süre eve gelmeyen küçük kızın ailesi, güvenlik güçlerine durumu bildirdikten iki gün sonra, Özaydın'ın cesedi bir mısır tarlasında yarı çıplak ve başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu.

BAŞ ŞÜPHELİLERE BERAAT

Olay hakkında inceleme başlatan ekiplerin araştırmaları sonucu, cinayetin ardından mahalleyi terk ederek farklı bir yere taşındığı öğrenilen Yusuf Bayluğ ve kardeşi U.B., 2013 yılının aralık ayında gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşe ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçları kapsamında açılan davada tutuklanan kardeşler 7 ay sonra tahliye edildi.

Devam eden davada, 2016 yılında mahkeme heyeti, kardeşlerin delil yetersizliğinden beraatine karar verirken cinsel istismara uğradıktan sonra cinayete kurban giden 7 yaşındaki çocuğun ailesinin avukatları, kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, bozulması için Yargıtay Ceza Dairesi’ne başvurdu.

60 YILLIK CEZA İYİ HAL İNDİRİMİNDEN 35 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin, verilen beraat kararının usule uygun olmadığını belirleyerek kararı bozmasının üzerine 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti tarafından, sanıklardan Yusuf Bayluğ’u ‘kasten öldürme’ suçundan 36 yıl, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

60 yıl hapis cezası verilen Yusuf Bayluğ’un cezası, daha sonra ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak, 35 yıla düşürülürken, diğer sanık U.B.’nin ise beraatine hükmedildi. Yağmur Özaydın’ın ailesinin avukatı iyi hal indirimine itiraz edeceklerini belirtti.

YAĞMUR ÖZAYDIN CİNAYETİ

İlkokul 1’inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yağmur Özaydın, 15 Kasım 2012 tarihinde Ceylanpınar'a bağlı Taşlıyaylak Mahallesi’nde kayboldu. Uzun süre eve gelmeyen küçük kızın ailesi, güvenlik güçlerine durumu bildirdikten iki gün sonra, Özaydın'ın cesedi bir mısır tarlasında yarı çıplak ve başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu. Öldürülmeden önce cinsel saldırıya maruz kaldığı belirlenen 7 yaşındaki kız çocuğunun katilleri olduğu düşünülen baş şüphelilerden Yusuf Bayluğ'a mahkemede iyi hal indirimi uygulanırken kardeşi U.B. ise beraat etti.