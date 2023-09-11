Şanlıurfa’da 767 bin öğrenci için ders zili çaldı

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da 767 bin öğrenci, çalınan ilk ders ziliyle dersbaşı yaptı.

Şanlıurfa'da yaz tatilinin sona ermesinin ardından yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Sabah saatlerinde okulun yolunu tutan öğrenciler ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarında yerini aldı. Okula yeni başlayan öğrencileri ise velileri okullara getirdi.

Yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda Vali Hasan Şıldak'ın katılımıyla tören düzenlendi. Törene, Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyzagül, milletvekilleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Vali Hasan Şıldak öğrencilere başarı dileklerinde bulunarak, "Bu yıl 767 bin öğrenci, 28 bin öğretmen, 2 bin 536 okul, 24 bin derslikte eğitim öğretim dönemi başlayacak. Bu yıl 71 bin ilkokul öğrencisi dersbaşı yapacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından ilk ders zilinin çalmasıyla öğrenciler kendilerine eşlik eden protokol üyeleriyle dersbaşı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)