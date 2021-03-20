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Şanlıurfa'da 82 Afgan göçmeni yakalandı: 5 gözaltı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 82 Afganistan uyruklu yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, yabancı uyrukluların emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderileceği bildirildi.

Şanlıurfa'da 82 Afgan göçmeni yakalandı: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, alınan ihbar üzerine hareketli anlar yaşandı. Yabancı uyrukluların bulunduğu otobüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, Hilvan - Siverek karayolundaki uygulama noktasında otobüsü durdurdu.

Şanlıurfa'da 82 Afgan göçmeni yakalandı: 5 gözaltı

İŞLEMLERİN ARDINDAN GERİ GÖNDERİLECEKLER

Durdurulan otobüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 82 Afganistan uyruklu kişi yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen yabancı uyrukluların emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderileceği bildirildi.

 

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