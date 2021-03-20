Şanlıurfa'da 82 Afgan göçmeni yakalandı: 5 gözaltı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren 82 Afganistan uyruklu yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, yabancı uyrukluların emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderileceği bildirildi.
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, alınan ihbar üzerine hareketli anlar yaşandı. Yabancı uyrukluların bulunduğu otobüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Harekete geçen ekipler, Hilvan - Siverek karayolundaki uygulama noktasında otobüsü durdurdu.
İŞLEMLERİN ARDINDAN GERİ GÖNDERİLECEKLER
Durdurulan otobüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 82 Afganistan uyruklu kişi yakalandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen yabancı uyrukluların emniyetteki işlemlerinin ardından geri gönderileceği bildirildi.