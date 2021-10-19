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  3. Şanlıurfa'da acı olay! Mezarlıkta çantayla gömülü bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da acı olay! Mezarlıkta çantayla gömülü bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar bir bölümü toprağa gömülü olan çantada cansız bir bebek buldu.

Şanlıurfa'da acı olay! Mezarlıkta çantayla gömülü bebek cesedi bulundu

Alınan bilgilere göre olay öğle saatlerinde meydana geldi. Karaköprü ilçesindeki Kırsal Mehmetçik Mahallesi’nde bulunan mezarlıkta yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen bazı vatandaşlar bir bölümü toprağa gömülü şekilde çanta buldu.

FERMUARI AÇTIKLARINDA ACI GÖRÜNTÜYÜ GÖRDÜLER

Fermuarının açık olduğu çantaya bakan vatandaşlar, yeni doğduğu tahmin edilen bir erkek bebek cesedi buldu. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

Şanlıurfa'da acı olay! Mezarlıkta çantayla gömülü bebek cesedi bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından bebeğin cansız bedenini çantadan çıkardı. Talihsiz bebeğin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan bebeği kimin bıraktığının belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da acı olay! Mezarlıkta çantayla gömülü bebek cesedi bulundu Şanlıurfa'da acı olay! Mezarlıkta çantayla gömülü bebek cesedi bulundu

Tayfun Altuntaş
Editör
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