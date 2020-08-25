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  3. Şanlıurfa'da ağabey dehşeti! Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti!

Şanlıurfa'da ağabey dehşeti! Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti!

Şanlıurfa'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Salih M., kendisine para vermeyen kız kardeşi Nurbari M.'nin önce boğazını kesti ardından kalbinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan küçük kız olay yerinde feci şekilde can verdi.

Şanlıurfa'da ağabey dehşeti! Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti!

Vahşi cinayet Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Salih M., (19) kız kardeşi Nurbari M.'yi (17) kendisini para vermediği gerekçesiyle öldürdü. 

Gece yarısı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Salih M., geç saatte ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Kız kardeşi Nurbari M.'den para istedi.

ÖFKELENİP EKMEK BIÇAĞINA DAVRANDI

Kız kardeş ise parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ağabey ile kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Salih M., mutfaktan ekmek bıçağı alıp, kardeşinin boğazını kesti. Ardından da kalbinden bıçaklayarak, öldürdü. Ağabey, kaçtı.

Şanlıurfa'da ağabey dehşeti! Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti!

ANNE VE BABASI OLAY SIRASINDA UYUYORLARMIŞ

Cinayet sırasında uyuyan anne-baba, sesler üzerine uyandıklarında kızlarını kanlar içinde buldu.  İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, Nurbari M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'da ağabey dehşeti! Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti!

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Genç kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. 

Kaçan ağabey ise bu sabah gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şanlıurfa'da ağabey dehşeti! Para vermeyen kız kardeşinin boğazını kesti!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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