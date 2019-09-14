Şanlıurfa’da arazi kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında arazi anlaşmasızlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kavga, Viranşehir ilçesinin Eski Derik Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında arazi anlaşmasızlığı nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri güvenlik önlemi alırken, 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Emniyet ekipleri olay yerinde ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA