Şanlıurfa'da arazi kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 5 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre olay öğle saatlerinde Remzi Mahallesi'nde meydana geldi. Avcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavga çatışmaya dönüştü. Bunun üzerinde mahalleli durumu 111 Acil Sağlık ekipleri ve Jandarma'ya bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken Jandarma ekipleri de çevrenin güvenliğini sağladı.

4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken olayda yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavisine başlanan yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Edinilen son bilgilere göre hayatını kaybeden sayısı 5'e yükseldi.

MAHALLE VE HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için hem mahallede ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı.