Şanlıurfa'da baba vahşeti! Evlenmek istemeyen 13 yaşındaki kızını tinerle yaktı

Şanlıurfa'da dün yaşanan olayda 13 yaşında Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Amara Dwla ismindeki 13 yaşındaki kız, babası Ahmet Mohammad Dwla'nın evlendirme isteğine karşı çıkınca ilk önce dövülüp sonradan tinerle yakıldı. Müzikle kızının sesini bastırmaya çalışan babası bir süre sonra 12 yaşındaki Lamur Dwla'yı alıp evden kaçtı. Yanan kız komşularının müdahalesine rağmen kurtarılamazken cani baba ise gözaltına alınıp tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Şıhmaksut Mahallesi'nde meydana gelen olayda Aslen Filistin asıllı olan Suriye uyruklu Ahmet Mohammad Dwla, kızları Amara ve Lamur Dwla (12) ile birlikte 4 ay önce Sıhmaksut Mahallesi'ndeki bir eve yerleşti. İnşaatlarda kalıpçı ustası olarak çalışan baba Dwla, kızı Amara'yı evlendirmek istedi.

KIZININ ÇIĞLIKLARI DUYULMASIN DİYE YÜKSEK SESTE MÜZİK AÇTI

Kızının buna karşı çıkmasına kızan baba, Amara'yı dövdükten sonra banyoda üzerine tiner dökerek ateşe verdi. Baba, sesin duyulmaması için yüksek sesle müzik açtı, sonra küçük kızı ile evden kaçtı.

HASTANEYE GİDERKEN BABASI VE KARDEŞİNİN İSİMLERİNİ SÖYLEDİ

Kapıyı kırıp içeri giren komşuları tarafından çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Amara Dwla doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Amara Dwla'nın, hastaneye götürülürken babası ve kız kardeşinin ismini verdiği ortaya çıktı.

BABA TUTUKLANDI, KIZI DEVLET KORUMASINDA

Ölen kızın ifadesi üzerine harekete geçen polis, Ahmet Mohammad Dwla ile Lamur Dwla’yı yolda yürüdükleri sırada gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgusunda suçunu kabul etmeyen Ahmet Mohammad Dwla, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kızı Lamur Dwla ise devlet koruması altına alındı.

Morga kaldırılan Amara Dwla’nın cenazesinin 3 günlük defin sürecinde yakınları gelmezse kimsesizler mezarına defnedileceği bildirildi.

(DHA)