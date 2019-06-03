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Şanlıurfa’da bayram öncesi denetimler

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde Ramazan bayramı öncesi umuma açık alanlarda denetimler sıklaştırıldı.

Şanlıurfa’da bayram öncesi denetimler

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde Ramazan bayramı öncesi umuma açık alanlarda denetimler sıklaştırıldı.

Şanlıurfa emniyeti, Ramazan Bayramı öncesi il merkezi ve ilçelerde umuma açık alanlarda denetimlerini sıklaştırdı. Kafe, kahvehane ve parklarda denetim yapan ekipler, kimlik sorgulaması yaparak vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalıştı. Çok sayıda polisin katıldığı denetimlerin bayram boyunca devam edeceği belirtildi.

Şanlıurfa’da bayram öncesi denetimler

Şanlıurfa’da bayram öncesi denetimler

Kaynak: İHA

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