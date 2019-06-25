Şanlıurfa'da bebekler ahşap beşiklerde sallanıyor

HER yıl 70 bin bebeğin dünyaya geldiği Şanlıurfa'da el emeğiyle yapılan tahta beşikler, ucuz, kullanışlı ve doğal olması nedeniyle aileler tarafından tercih ediliyor.

Türkiye'de, doğum oranı yüksek iller arasında yer alan Şanlıurfa'da, Haşimiye Meydanı'ndaki tarihi Nacar Pazarı'nda imal edilen el emeği tahta beşikler ilgi görüyor. Kalitesine göre 100-250 liraya satılan beşikler, daha çok kırsal bölgelerde yaşayan çok çocuklu aileler tarafından kullanılıyor.

Kentte marangozların yoğunlukta olduğu Nacar Pazarı'nda daha önceden kapı, pencere, mutfak gereçleri yapan marangozlar, bu taleplerin sona ermesi üzerine tahta beşik yapmaya başladılar. Nacar Pazarı'nda tahta beşik yapan marangoz Emin Gül, mesleğe babasının anında çırak olarak başladığını şimdi oğlunun da kendisinin yanında çıraklık ettiğini belirtti. Bir dönem gözde meslekler arasında yer alan marangozculuğun bitme noktasına geldiğini belirten Gül, "Daha önce doğramadan kapı, pencere, mutfak gereçleri yapıyorduk. Bunların yerini plastik ürünler alınca vatandaşların doğrama ürünlerine ilgilisi azaldı. Bizler de işlerimizin yürümesi için beşik yapımına başladık. Yaklaşık 30 yıldır el yapımı tahta beşik üretiyoruz. Bunları yapan birkaç kişi kaldı. Nacar Pazarı'nda usta sayısı her geçen gün azalıyor" diye konuştu.

Ustaların hünerli elleriyle yapılan el emeği göz nuru ahşap beşiklerde sallanarak büyüyen bebeklerin daha sağlıklı olduğunu belirten marangoz Yunus Cansu ise bebeklerin bu beşiklerde rahat ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Şanlıurfa'da, tahta beşiklere ilgi devam ediyor. Beşikleri genellikle kırsalda yaşayanlar çok tercih ediyor. Bunların taşınması hem kolay hem de fazla yer kaplamıyor. Bunun yanında beşikler diğer mobilya beşiklerden daha ekonomik ve ucuz. Yaptığımız beşikleri modeline ve malzemesine göre 100-250 liraya satıyoruz. Bazen malzemesine göre 60 liraya da sattığımız oluyor. Satışlar kötü değil şükür. Özel malzemeden de isteyenler oluyor. Onların fiyatları farklı oluyor. Örneğin cevizden isteyenler oluyor. Biz de onlara göre yapıyoruz."

Çocuklarını tahta beşikte sallayarak büyüten aileler de plastik ürünlerin yerine ahşap beşiklerin kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu bu yüzden ahşap beşik tercih ettiklerini söyledi.

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DHA