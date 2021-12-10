Şanlıurfa'da bedava elektrik vaadi veren Kılıçdaroğlu'na AK Partili Hamza Dağ'dan bomba yanıt: İzmir, CHP yönetiminde, elektriği bedava verin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa programı kapsamında kentte gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından meslek odaları, muhtarlar ve STK'larla bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada yapamayacağı bir vaat vererek alay konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de çiftçilere bedava elektrik verilmemesine karşın CHP lideri Kılıçdaroğlu, yerel yönetimler gelirse Şanlıurfa'da bütün çiftçilere bedava elektrik verileceği söyledi.

KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN ÇİFTÇİLERE BEDAVA VERECEĞİZ

Kılıçdaroğlu bu konuda," Değerli arkadaşlarım, 2,5 milyon taşlı toprak var sulanmayan. Taşlar ayıklanmadıkça ekilmiyor. Çiftçinin en büyük sorunlarından birisi elektrik. Ödeyemiyor elektrik faturalarını. Benim Şanlıurfa’ya bir sözüm olsun, Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar, yerel yönetimler geldiğinde bize Şanlıurfa’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Sadece bedava vermeyeceğiz aynı zamanda elektrikten de kazanacak. Az önce saydığım 2,5 milyonluk taşlı araziyi, kullanılmayan araziyi güneş tarlalarıyla donatacağız. Oradan elde edilen elektriği ve bu 2,5 milyonluk dönüm üzerindeki güneş tarlalarını çiftçilerle beraber yapacağız, onlarda ortak olacaklar. Elektriği bedava olacak. Enterkonnekte sisteme verecekler ayrıca oradan kar elde edecekler. Düşünebiliyor musunuz ne imkanlarımız var. Bu imkanı hayata geçirmek için önce bu toprakları sevmek lazım, önce ülkeyi sevmek lazım. " ifadeleri kullandı.

HAMZA DAĞ, KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ: TUTAMAYACAĞI SÖZLERİ VERME USTASI İŞ BAŞINDA

Kılıçdaroğlu'nun alay konusu olan açıklamalarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin yer aldığı videoyu paylaşarak şunları yazdı:

" Tutmayacağı sözleri verme ustası yine iş başında. Madem öyle, İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde. Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın. Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin."

Tutmayacağı sözleri verme ustası yine iş başında.

Madem öyle, İzmir'de uzun yıllardır büyükşehir belediyesi CHP yönetiminde.

Hadi bu zamana kadar yapmayışınıza bir şey demeyelim, bundan sonra yapın.

Sadece 1 ay çiftçiye elektriği bedava verin. pic.twitter.com/nXHb9BO1Ps — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) December 9, 2021

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