Şanlıurfa'da bir araçta çeşitli dönemlere ait tarihi eser ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 547 sikke ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bir araçta tarihi eser bulunduğu belirlendi.
KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen 547 sikke ele geçirildi.
Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI