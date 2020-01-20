Şanlıurfa’da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, il merkezi ve ilçelerde valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında diğer etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma ve benzeri etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte 20 Ocak 2020 ile 18 Şubat 2020 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: İHA