Şanlıurfa'da bir baba 3 çocuğuna vahşeti yaşattı!
Şanlıurfa'da 37 yaşındaki madde bağımlısı bir baba, kovduğu eşinden geriye kalan 3 çocuğuna 2 gün boyunca işkence yaptı. Çocukların hallerini camdan gören komşularının durumu ihbar etmesi üzerine gelen polis ekipleri, adamı gözaltına aldı. Çocukların o görüntüleri ise izleyenleri yüreklerini sızlattı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yaşanan olayda kendisine hortumla 10 yıl boyunca şiddet uygulayan madde bağımlısı adamdan ayrılmak isteyen kadın, adamın izin vermemesi üzerine sadece en küçük çocuğunu alıp evi terk etti. Geriye kalan 3 kıza 2 gün boyunca evde şiddet uygulayan baba, komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis tarafından gözaltına alındı. Çocukların son halleri ise kameralara böyle kaydedildi.
Tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı giden adamın yardımına hızır gibi yetişti!
Halil Sezai ifade vermek için adliyeye geldi!
Esenyurt’ta değnekçilerden iş yeri baskını!
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi!
17 Eylül 2020 Perşembe 17:09
Benzer Videolar