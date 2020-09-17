Şanlıurfa'da bir baba 3 çocuğuna vahşeti yaşattı!

Şanlıurfa'da 37 yaşındaki madde bağımlısı bir baba, kovduğu eşinden geriye kalan 3 çocuğuna 2 gün boyunca işkence yaptı. Çocukların hallerini camdan gören komşularının durumu ihbar etmesi üzerine gelen polis ekipleri, adamı gözaltına aldı. Çocukların o görüntüleri ise izleyenleri yüreklerini sızlattı.