Şanlıurfa’da bir bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde bir kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oturduğu binada 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi ile Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesinde iki binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Kaynak: İHA