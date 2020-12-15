  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Şanlıurfa'da bir garip dua! Köyleri için elektrik istediler

Şanlıurfa'da bir garip dua! Köyleri için elektrik istediler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir köyde 12 saat boyunca elektriksiz kalan halk toplanarak elektrik duası yaptı. Görüntüler izleyenlere şaşkınlık verirken "Bu yağmur duası değildir, elektrik duasıdır. Biz de Allah'a yalvarıyoruz. Allah'ım bize elektrik ver" diyen köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istedi.

Öterken nefessiz kalan horoz izleyenleri gülme krizine soktu!Öterken nefessiz kalan horoz izleyenleri gülme krizine soktu!

Tuzla'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı!Tuzla'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı!

Kaza yapacağını fark etti! Kayan traktörden aşağı atladıKaza yapacağını fark etti! Kayan traktörden aşağı atladı

Yılın son güneş tutulması görenleri mest etti!Yılın son güneş tutulması görenleri mest etti!

 

15 Aralık 2020 Salı 17:07
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Şanlıurfa'da bir garip dua! Köyleri için elektrik istediler
Şanlıurfa'da bir garip dua! Köyleri için elektrik istediler
Tuzla'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı!
Tuzla'daki kadın cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı!
Kaza yapacağını fark etti! Kayan traktörden aşağı atladı
Kaza yapacağını fark etti! Kayan traktörden aşağı atladı
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuğun hazin sonu! Ailesi sinir krizi geçirdi
6. kattan düşen 12 yaşındaki çocuğun hazin sonu! Ailesi sinir krizi geçirdi
Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı
Buse Varol'dan 'Bir Başkadır'a taklitli paylaşım! Takipçiler ikiye ayrıldı
Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Eşeğe yapılan işkence sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
Kısıtlamada bikiniyle havuza girip eğlenen kadınlar cezadan kaçamadı!
15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
15 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
Bolu Dağı mevkiinde korkunç kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu
Bolu Dağı mevkiinde korkunç kaza! Yolcu otobüsü paramparça oldu
İlk cansız manken sanıldı! Gerçek detaylı bakınca ortaya çıktı
İlk cansız manken sanıldı! Gerçek detaylı bakınca ortaya çıktı