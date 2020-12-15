Şanlıurfa'da bir garip dua! Köyleri için elektrik istediler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki bir köyde 12 saat boyunca elektriksiz kalan halk toplanarak elektrik duası yaptı. Görüntüler izleyenlere şaşkınlık verirken "Bu yağmur duası değildir, elektrik duasıdır. Biz de Allah'a yalvarıyoruz. Allah'ım bize elektrik ver" diyen köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istedi.