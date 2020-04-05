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Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.Akçakale ilçesinin Narlıova Mahallesi...

Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Akçakale ilçesinin Narlıova Mahallesi ile merkez Karaköprü ilçesinin Şenevler Mahallesi'ndeki bir binada, birer kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahalle ve binada, güvenlik güçlerince önlem alındı.

Kaynak: AA




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