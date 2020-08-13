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Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı, emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu 6 yıldır örgütün 'dağ kadrosu'nda bulunan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği öğrenilen 1 teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirildi.

Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu!

İçişeri Bakanlığı, Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 teröristin Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışması sonucu 6 yıldır örgütün 'dağ kadrosu'nda olan ve son olarak Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen 1 terörist, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle bugün Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı, 129'a yükseldi. 

Kübra Kaçmaz
Editör


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