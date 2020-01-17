Şanlıurfa’da bomba yüklü araç imha edildi

Şanılurfa'nın Bozova ilçesi kırsalında polisin kovalamacası sonucunda 20 kilo patlayıcı yüklü araç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yaslıca Mahallesi yakınlarında bir araç şüphe üzerine polis tarafından durdurulmak istendi. Yaşanan kovalamacanın ardından araç durdurulurken içerisinde yaklaşık 20 kilo patlayıcı bulundu. Patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edilirken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA