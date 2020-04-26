Şanlıurfa’da boş cadde ve sokakları sis kapladı

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Şanlıurfa'da boş kalan sokakları sis bastı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Şanlıurfa'da sis etkili oldu. Yüksek kesimlerde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde ise cadde ve sokaklarda araçlar ile insanların yerini sis tabakası aldı. Sabahın erken saatlerinde etkili olan sis öğleye doğru kademeli olarak etkisini kaybetti.

Kaynak: İHA