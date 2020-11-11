Şanlıurfa'da can pazarı! Turistleri taşıyan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 32 yaralı

İHA'nın haberine göre kaza saat 04.30 sıralarında Şanlıurfa - Mardin karayolunun Dağyanı mevkisinde meydana geldi. Iraklı ve Lübnanlı turistleri taşıyan ve Samsun'a gittiği öğrenilen Talha Hasan'ın kontrolündeki 36 164 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre kontrolden çıktı ve bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine ambulans, sağlık, jandarma, polis, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BAZI YARALILARIN DURUMU AĞIR

Devrilen otobüsün altında kalan yaralıların çıkarılması için UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri yoğun çaba harcadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa merkez ve Viranşehir’deki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan bazı yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma çalışmaları nedeniyle, karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.