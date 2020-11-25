Şanlıurfa'da cinsel tacizde bulunduğu kızı öldüren caniye 35 yıl hapis cezası

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen olay 15 Ekim 2012 yılında yaşandı. Pamuk tarlasına gitmek için evden çıkan 6 yaşındaki Yağmur Özaydın, eve dönmedi. Küçük kızı bulmak için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında kızın cesedi, 2 gün sonra tarlada bulundu. Yapılan çalışmada aynı mahallede oturan U.B. (26) ve Y.B. (25) kardeşler, olaydan bir yıl sonra Bursa'da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslar, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Çocuğu veya beden ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar daha sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Maktulün avukatı, kararı usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtaya taşıdı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını bozdu.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar U.B. ve Y.B. ile maktulün ailesi ve avukatı katıldı. Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen kardeşlerden Y.B.'ye "Kasten adam öldürme", "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 35 yıl hapis cezası verilirken U.B. ise tahliye edildi.