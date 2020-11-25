Avrupa Birliği, 2020 bitmeden önce koronavirüs aşısı bekliyorHakan Altun ile Gonca Vuslateri sevgili mi?Şans Topu çekiliş sonuçları 25 Kasım 2020 | Milli Piyango İdaresiÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 25 Kasım 2020 Çarşamba| Çılgın Sayısal Loto Sonuç Sorgulama ekranıErgene Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet armağanıFOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle | 25 Kasım ÇarşambaRegl ağrısı neden olur? Nasıl geçer? Regl ağrısına ne iyi gelir?Pendik Belediyesi'nden Aydos temizliği! Bir kamyon dolusu çöp çıktıMersin'de kamyonun çarpması sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını yaşamını yitirdiAntalyaspor - Pendikspor maçı CANLI İZLE LİNKİ
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Şanlıurfa'da cinsel tacizde bulunduğu kızı öldüren caniye 35 yıl hapis cezası

Şanlıurfa'da cinsel tacizde bulunduğu kızı öldüren caniye 35 yıl hapis cezası

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup öldüren sanık, 8 yıl aradan sonra 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'da cinsel tacizde bulunduğu kızı öldüren caniye 35 yıl hapis cezası

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen olay 15 Ekim 2012 yılında  yaşandı. Pamuk tarlasına gitmek için evden çıkan 6 yaşındaki Yağmur Özaydın, eve dönmedi. Küçük kızı bulmak için başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında kızın cesedi, 2 gün sonra tarlada bulundu. Yapılan çalışmada aynı mahallede oturan U.B. (26) ve Y.B. (25) kardeşler, olaydan bir yıl sonra Bursa'da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslar, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Çocuğu veya beden ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslar daha sonra delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Maktulün avukatı, kararı usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yargıtaya taşıdı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi de yerel mahkemenin kararını bozdu.

DAVA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanıklar U.B. ve Y.B. ile maktulün ailesi ve avukatı katıldı. Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen kardeşlerden Y.B.'ye "Kasten adam öldürme", "Çocuğun cinsel istismarı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından toplam 35 yıl hapis cezası verilirken U.B. ise tahliye edildi.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT