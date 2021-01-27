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  3. Şanlıurfa'da dehşet kaza! Karşıdan karşıya geçerken can verdi

Şanlıurfa'da dehşet kaza! Karşıdan karşıya geçerken can verdi

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket isimli genç kız yolda süratle gelen iki araçtan birinin çarpması sonucu metrelerce havaya uçup yola savruldu. O dehşet anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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27 Ocak 2021 Çarşamba 09:35
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