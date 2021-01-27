Şanlıurfa'da dehşet kaza! Karşıdan karşıya geçerken can verdi
Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket isimli genç kız yolda süratle gelen iki araçtan birinin çarpması sonucu metrelerce havaya uçup yola savruldu. O dehşet anlar kameralara saniye saniye kaydedilirken genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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