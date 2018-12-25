Şanlıurfa’da depo indirim günleri

Depo İndirim Günlerinin 2'ncisi Şanlıurfa Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde devam ediyor.

Şanlıurfa'nın en büyük alışveriş merkezi Piazza'da 2'ncisi 21 Aralık'ta başlayan Depo İndirim Günleri 30 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Yeni yıl için geri sayımın başladığı şu günlerde Piazza'nın sunduğu ekstra hesaplı alışveriş imkanı ziyaretçilerini bekliyor. İlki 07 ile 16 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen ve gördüğü yoğun ilgi nedeniyle daha fazla markanın katılımı ile ikincisi düzenlenen Depo İndirim Günlerini ziyaret edenler cazip fiyatlarla alışveriş yapma imkanı buluyor.

AVM'nin eksi 1'inci katında özel olarak oluşturulan stantlarda, erkek, kadın ve çocuk giyim, oyuncak, ayakkabı ve kozmetiğe kadar birçok ürünün satışa sunulduğu depo indirim günlerine bir çok ünlü marka katılıyor. Depo İndirim Günlerinin, 30 Aralık Pazar gününe kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA