Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa'da bir iş yerinde patlama meydana geldi. Olay sonrası dükkandan sıçrayan cam parçaları ortalığı savaş alanına çevirdi. Patlama sonrası ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa' da sabah saatlerinde bir iş yerinde doğal gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonrası 2 kişi olay yerinde can verirken 8 kişi ise yaralandı. Şanlurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Doğal gaz sıkılaşması sonucu meydana gelen patlama etkisiyle iş yerinde, binada ve çevrede bulunan araçlarda hasar oluştu.

Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Ölü ve yaralılar var!

PATLAMA SONUCU ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Olay yerine intikal eden çok sayıda polis, itfaiye ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldılar. Patlama sonrası yaşanan dükkanın üst katındaki evler ve çevre binalar tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komutanı Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bölgede inceleme yaptı. İncelemeler sonrası açıklamada bulunan Vali Ayhan, yaşanan ölümlü ve yaralanmalı patlama sonrası soruşturmanın başlatıldığını belirterek, kusurlu kişi ve kişilerin hakkında gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da doğalgaz patlaması! Ölü ve yaralılar var!

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