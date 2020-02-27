Şanlıurfa’da eğitim paneli düzenlendi

Şanlıurfa'da öğrencilerine yönelik "Yükseköğretime hazırlıkta eğitim ve başarı" konulu panel düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kent Konseyi iş birliği ile gençlere yönelik 3 yeni protokol imzalayan belediye, bu kez İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Kent Konseyi ve Harran Üniversitesi iş birliği ile lise öğrencilerine "Yükseköğretime Hazırlıkta Eğitim ve Başarı" konulu panel düzenledi. Panel öncesi öğrencileri selamlayan Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, "Urfa'nın birçok problemi var. İmar, çevre, temizlik, turizm, ticaret, geri dönüşüm ve göç ailelerine kadar birçok sorunumuz var. Ama biz Şanlıurfa Kent Konseyi'ne göre en önemli derdimiz gençlik. Biz gençlik için bu göreve geldik. Gençliğe hizmet ve gençliği el ele birlikte ayağa kaldırmak için bir araya geldik. Gençliğe hizmetlerden biri de üniversitelerdir. Üniversite eğitimine olanak sağlanan yerlerden birisi de Kent Konseyi olduğu için bu toplantıda beraber oma gereği duyduk. Bu noktada üniversiteden hocalarımız burada güzel bir panel düzenleyecekler. Üniversite okumak her alanda işinize yarar. Bizler de sizlere yol göstermeleri için hocalarımızı sizlerle bir araya getirdik" diye konuştu.

Şanlıurfa Kent Konseyi tarafından düzenlenen programa Prof. Dr. Esra Siverekli, Prof. Dr. Hüseyin Şen, Doç. Dr. Barış Alpaslan ve Doç. Dr. Mehmet Emin Usta panelist olarak katılırken deneyimlerini ve yapılması gerekenleri anlattı.

Kaynak: İHA