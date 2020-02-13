Şanlıurfa’da ekiplerin kar nöbeti devam ediyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı dolayısıyla 110 personel tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'yı etkisi altına alan kar yağışı nedeniyel kazaların önüne geçmek için belediyeye ait ekipler tuzlama ve kar küreme çalışmalarını iş makineleriyle sürdürüyor. Ekipler, yollarda biriken karları temizleyip, ilçe genelinde cadde cadde, sokak sokak tuzlama çalışması yaptı. 110 personel, 2 traktör, 3 pikap, 1 greyder, 2 kepçe, 4 kamyon ve kar kürüme araçları ile hem tuzlama hem de temizleme çalışması yapıldı. Ekipler, çalışmaları dolaysıyla vatandaşlardan da tam not aldı. EEyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Bizler gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kar yağışına karşı teyakkuz halindeydik. Ekiplerimizi seferber ettik. İlçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın da dikkati olmalarını istiyoruz" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA