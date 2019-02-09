Şanlıurfa’da emlakçılar toplantıda buluştu

Karaköprü Belediyesi ve Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnaf Odasının birlikte düzenlediği programda Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli emlakçı esnafıyla bir araya gelerek çalışmalarını anlattı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli toplumun tüm kesimleriyle buluşarak fikir alışverişinde bulunmayı ve çalışmalarını anlatmayı sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi ve Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnaf Odasının ortaklaşa düzenlediği programda Baydilli Karaköprü'de yoğun bir iş kolu olan emlakçı esnafıyla bir araya gelerek ilçede yapılan çalışmaları anlattı. Programa, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, teşkilat üyeleri, oda başkanları ve emlakçı esnafı katıldı.

Programda bir konuşma yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kendisinin tekrar aday gösterilmesinden ve tekrar Karaköprü" ye hizmet etme şansına sahip olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, yeni dönemde daha fazla çalışacaklarını dile getirdi. Baydilli, "Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ilçesi olan Karaköprü'de emlak sektörünün büyük çoğunluğunun iş yapması beni mutlu kılıyor. Karaköprümüzün büyümesinde katkı sağlayan inşaat sektörü ve bu alanda hizmet veren emlak sektörüne teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemdeki çalışmalarımızla Karaköprümüzün önünü açacak ve hak ettiği yere getireceğiz" diye konuştu.

Şanlıurfa Tüm Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Selahattin Tokmak, yapılan program ve katılımları için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye ve davetlilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA