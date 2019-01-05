Şanlıurfa’da ev yangını

Şanlıurfa'da bir apartmanın alt katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir apartmanın alt katındaki evden duman çıktığını fark eden apartman sakinleri, kapısını çaldıkları evden kimse cevap vermeyince itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, evin bahçe kapısını kırarak yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken evde kimin yaşadığı ise öğrenilemedi. Polis ekipleri evde kimin yaşadığını belirlemek için çalışma başlattı.

Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA