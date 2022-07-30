Şanlıurfa'da facianın eşiğinden dönüldü! İşçileri taşıyan servis yoldan çıkıp ağaca çarptı: 15 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi. Sabah saatlerinde, bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan İbrahim G. hakimiyetindeki 63 S 0432 plakalı işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsünün de aralarında olduğu 15 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Şanlıurfa’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.