Şanlıurfa'da feci kaza! AFAD aracı ile halk otobüsü çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Sırrın Karşıyaka Zeytindalı Kampüsü'nün halk otobüsü, kavşakta önüne çıkan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracına çarptı. Halk otobüsü çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarken bir lisenin duvarına çarptıktan sonra durabildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Halk otobüsünün şoför Memduh Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, feci kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Mehmet Ş. (34) ve Haydun Ç.'yi Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken Orhan B. (40) ise Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Hayatını kaybeden Memduh Ç'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kazayla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde halk otobüsü ile AFAD aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü şoförümüz maalesef hayatını kaybetmiş, üç AFAD personelimiz ise yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Bu elim kazadan duyduğumuz üzüntüyle birlikte hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.