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  3. Şanlıurfa'da feci kaza! Aracın çarptığı genç kız metrelerce savruldu

Şanlıurfa'da feci kaza! Aracın çarptığı genç kız metrelerce savruldu

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket, hızla gelen aracın çarpması sonucu metrelerce uzağa savrulurken yaralanırken kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Karaköprü mahallesinde meydana geldi.  Evine gitmek için yanındaki arkadaşıyla yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket'e sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobili çarptı.

METRELERCE SAVRULDU

Hızlı olduğu görülen aracın çarptığı genç kız, metrelerce yüksekten yola savurulurken kazaya karışan otomobil hızla olay yerinden uzaklaştı. Genç kız kanlar içinde kalırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ekipleri geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan genç kızın hayatını kaybettiği anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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