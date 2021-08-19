Şanlıurfa'da feci kaza! Servis aracı ile iş makinesi çarptı: 10 yaralı
Son dakika... Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde öğrenci servisiyle iş makinesinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.