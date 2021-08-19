KPSS puanı ile hemşire ve sağlık teknikeri alımı için elinizi çabuk tutun, başvurular için son 5 gün! Sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?Sedef Şahin kimdir, nereli, kaç yaşında?Alexander Sörloth'tan Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız futbolcu Fransa yolundaŞOK 19 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu | Okula hazırlık ürünleri indirimli fiyata ŞOK'taŞOK 19 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu | ŞOK'ta haftanın fırsatlarıHadise'nin sevinç pozu olay oldu! Bir fotoğraf paylaştı bakanlar bir daha baktı! Görenler "Bu Hadise olamaz" ded!Tuzla'da korkutan intihar girişimi! Vatandaş sokağa döküldüAtatürk'ü Taliban ile kıyaslayan Doğu Perinçek'e Ahmet Hakan'dan sert tepki: Saçmalamanın daniskası, absürdlüğün zirve noktasıSon dakika | Terör örgütüne hava darbesi: 10 terörist etkisiz hale getirildiMahsun Kırmızıgül Taliban ve Afganistan yorumuyla dikkat çekti: "Yeryüzünün zebanileri bizim kardeşimiz olamaz"
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Şanlıurfa'da feci kaza! Servis aracı ile iş makinesi çarptı: 10 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza! Servis aracı ile iş makinesi çarptı: 10 yaralı

Son dakika... Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde öğrenci servisiyle iş makinesinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Servis aracı ile iş makinesi çarptı: 10 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Şanlıurfa'da feci kaza! Servis aracı ile iş makinesi çarptı: 10 yaralı Şanlıurfa'da feci kaza! Servis aracı ile iş makinesi çarptı: 10 yaralı Şanlıurfa'da feci kaza! Servis aracı ile iş makinesi çarptı: 10 yaralı Şanlıurfa'da feci kaza! Servis aracı ile iş makinesi çarptı: 10 yaralı Şanlıurfa'da feci kaza! Servis aracı ile iş makinesi çarptı: 10 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT