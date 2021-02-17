Şanlıurfa'da felaket kaza! 3 ölü, 30 yaralı

Şanlıurfa'da buğday yüklü tıra bir yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaşamının yitirirken 30 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken 112 ekipleri ise ambulanslarla ölüleri morga kaldırırken yaralılar ise hastanelere sevk edildi.