Şanlıurfa’da fenilketonüri hastalarına ücretsiz ekmek

Şanlıurfa'da kalıtsal bir hastalık olan metabolik fenilketonüri (PKU) hastası 136 çocuk için ücretsiz ekmek dağıtılması projesi hayata geçirildi.

Şanlıurfa'da kalıtsal bir hastalık olan metabolik fenilketonüri (PKU) hastası 136 çocuğa ücretsiz ekmek dağıtıldı. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Sırrın Mahallesi'ndeki Haliliye Belediyesi Ek Hizmet binası toplantı salonunda PKU hastaları ve aileleri ile bir araya geldi. Ailelerin sorunlarını dinleyen Demirkol, çocuklarla da yakından ilgilendi. Demirkol, "Biz bu acıyı yüreğimizde hissettik. Şanlıurfamızda 136 fenilketonüri hastası var. Bu 136 hastamızın Haliliye Belediyesi olarak "Yanınızdayız" sloganıyla her zaman için yanında olacağız" dedi.

Türkiye'de ilk kez PKU hastalarına ücretsiz ekmek dağıtılması projesini hayata geçirdiklerini belirten Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak vatandaşlarımızın, halkımızın her zaman için hizmetindeyiz. Halkımızın ihtiyaçlarını ihtiyaç sırasındayken tespit edip, sıkıntıya dönüşmeden çözüm noktasında 2014 yılından bu tarafa gerekli çalışmalar yapıyoruz. Halkımızın tüm kesimlerinin de hizmetindeyiz. Şimdi, fenilketonüri denilen bir hastalık var. Bu husustaki hastalarımızın varlığından haberdar olduk. Bu hastalarımız, protein bulunan hiçbir gıda malzemesini tüketemiyor. Ekmeğin içerisinde de protein olduğundan ekmek dahi tüketemiyor. Biz bu acıyı yüreğimizde hissettik. Şanlıurfamızda 136 fenilketonüri hastası var. Bu 136 hastamızın Haliliye Belediyesi olarak "Yanınızdayız" sloganıyla her zaman için yanında olacağız" ifadelerini kulandı.

Şanlıurfa Fenilketonüri Derneği Başkanı Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı programda hastalar kendilerine sağlanan imkandan dolayı Demirkol'a teşekkürlerini iletti. Demirkol, konuşmaların ardından hastalara ücretsiz olarak protein içermeyen ekmekler dağıttı.

Aileler, çocuklarına sağlanan gıda imkanı için mutlu olduklarını ve bu tür projelerin devam etmesi gerektiğini belirttiler.

Şanlıurfa'da ikamet eden 136 PKU hastası, raporlarını ibrazları halinde aylık 30 adet ücretsiz ekmeği Haliliye Belediyesi Glutensiz Ekmek Fırınından pazartesi, çarşamba ve cuma günleri temin edebilecek.

Kaynak: İHA