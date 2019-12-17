Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.Bu doğrultuda FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 4'ü aktif görevde bulunan 4 üsteğmen ile 17 eski askeri okul öğrencisi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünün "askeri mahrem yapılanması" ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa ile Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon da halen görevde bulunan 4 üsteğmen ile eski askeri okul öğrencisi 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

KONYA'DA ANKESÖRLÜ TELEFON OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında sabit/kontörlü/ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemi ile mahrem ağabeyler tarafından aranan TSK mensupları tespit edildi. Yapılan çalışma kapsamında 24 kişinin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şahıslardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken 7 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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