Şanlıurfa'da fırın yangınını söndürme esnasında korkunç patlama!

Şanlıurfa Hal Pazarındaki bir ekmek fırınında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme aşamasında patlama yaşandı. Ortalığın toz dumanla kaplandığı patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenilirken o anlar ise kameralara anbean yansıdı.