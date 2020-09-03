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  3. Şanlıurfa'da fırın yangınını söndürme esnasında korkunç patlama!

Şanlıurfa'da fırın yangınını söndürme esnasında korkunç patlama!

Şanlıurfa Hal Pazarındaki bir ekmek fırınında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme aşamasında patlama yaşandı. Ortalığın toz dumanla kaplandığı patlamada 4 itfaiye eri ile 2 vatandaşın yaralandığı öğrenilirken o anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Şanlıurfa'da yaşanan olayda Hal Pazarı'ndaki (ŞUTİM) bir ekmek fırınındaki odunların tutuşması sonucu yangın çıktı. Olaya müdahale etmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştığı sırada bir patlama meydana geldi. O anlar kameralarla saniye saniye görüntülenirken itfaiye erleri Şükrü T., Mehmet A., Ahmet A., Fevzi P. ile 2 fırın çalışanı da yaşanan patlamada yaralandı.

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03 Eylül 2020 Perşembe 13:18
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