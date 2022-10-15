Şanlıurfa'da Göbeklitepe-1 uygulaması nefes kesti! 659 polis görev yaptı, binlerce kişi kontrol edildi

Alınan bilgilere göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 659 polisin Göbeklitepe-1 adıyla uygulama gerçekleştirdi.

41 nokta ve 9 bölgede, iş yerleri, parklar ve caddelerde yapılan denetimlerde 17 bin 196 kişinin kimlikleri ile iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi.

Uygulamada, 6 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ile çalıntı olduğu tespit edilen 2 araç ele geçirildi.

Uygulama neticesinde 26 şüpheli gözaltına alınırken kumar oynayan 5 kişiye işlem yapıldı. Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.