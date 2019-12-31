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  3. Şanlıurfa'da halı yüklü kamyonette kaçak sigaraya gözaltı

Şanlıurfa'da halı yüklü kamyonette kaçak sigaraya gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da halı yüklü kamyonette kaçak sigaraya gözaltı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Mardin Karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasımda şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Halı yüklü olan kamyonetin kasasında oluşturlan gizli bölmede 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, sürücü A.B.'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA




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