Şanlıurfa’da hamile ve engellilere kar tatili
Şanlıurfa Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacaklarını açıkladı.
Şanlıurfa Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacaklarını açıkladı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada okulların 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi. Valilikten yapılan ikinci açıklamada, "Öğrenciler için belirtilen tarihte, yarın engelli ve hamile kamu personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İyi tatiller" denildi.
Kaynak: İHA
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