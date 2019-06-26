Şanlıurfa’da HDP ve DBP il eş başkanlarına tahliye

ŞANLIURFA'da, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar ile DBP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili yargılandıkları davanın 2'nci duruşmasında tahliye edildi.

Geçen yıl 4 Aralık'ta, HDP Şanlıurfa il binasında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları ve ailesiyle görüşmesine izin verilmesi talebiyle açlık grevi yapan tutuklu HDP milletvekili Leyla Güven'e destek verdikleri gerekçesiyle tutuklanan HDP İl Eş Başkanı Aliye Kızıldamar ile DBP İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili yargılandıkları davanın 2'nci duruşması görüldü. Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kızıldamar ve Karageçili ile avukatları katıldı. Sanıklar savunmalarında, partide yapılan bir etkinliğin suç olarak gösterilemeyeceğini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kızıldamar ve Karageçili'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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DHA