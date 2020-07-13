Şanlıurfa'da husumetli aileler çatıştı: 2 ölü,5 yaralı

Aralarında husumet bulunan iki aile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ortalığı savaş alanına çevirdi. Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı Kural Mahallesi'nde, husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı. İki ailenin yakınlarının da dahil olması ile büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Evler arasında yaşanan çatışma nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri, jandarma özel harekat ve özel harekat polisleri sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı mahalleye tarafları durdurmak için Jandarma İl Alay Komutanı Eyyüp Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş geldi.

2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA' nın haberine göre çatışmanın durmasının ardından mahalleye girebilen sağlık ekipleri 9 yaralıyı Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Uysal ve Abdurrahim Dirier, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Uysal ve Dirier'in cesetleri otopsi işlemeleri için Şanlıurfa, Adli tıp kurumuna götürüldü. Tedavileri devam eden 7 yaralının sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

VALİ ERİN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Çatışma haberini alan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Birecik Kaymakamlığı'na gelen olayla ilgili bilgi aldı.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alarak, çatışmaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan jandarma 21 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada ise 5 otomatik tüfek, 2 av tüfeği ve 5 tabanca ele geçirdi. Silahlara el koyan ekipler şüphelileri İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Ekipler, mahallede ikinci bir olay yaşanmaması için güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ: 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şanlıurfa Valiliği tarafından Birecik ilçesine bağlı kırsal Kural Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavga ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Birecik ilçesine bağlı kırsal Kural Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan aileler arasında 12.07.2020 günü saat 15:00 sularında başlayan ve silahların da kullanıldığı kavgada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kolluk kuvvetleri tarafından bölgede gerekli bütün güvenlik tedbirleri alınmış olup, devam eden çalışmalarda şu ana kadar 21 kişi gözaltına alınmış, ayrıca 5 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 tabanca ve 2 pompalı av tüfeği ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmalar devam etmektedir”