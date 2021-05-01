Şanlıurfa'da insanlık dışı olay: 2 ay önce ölmüş bebeğin çürümüş cesedi poşette bulundu!

Şanlıurfa’da Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evin giriş katında meydana gelen olayda, bir poşet içinde çürümüş bir bebek cesedi bulundu.

Evden kötü kokular gelmesi üzerine, ismi açıklanamayan bir vatandaş, evde bulduğu poşeti açtı. Poşette çürümüş bebek cesedi gören vatandaş, durumu derhal ev sahibine bildirdi.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, yeni doğmuş bebeğin yaklaşık iki ay önce öldüğü ve tespit edildi.

Çürümüş ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilirken polis ekipleri, bebeğin anne ve babasını bulmak için çalışma başlattı.