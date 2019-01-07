Şanlıurfa'da işçi ve öğrenci servisleri çarpıştı: 3 ölü, 13 yaralı (3)
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, işçiler ile öğrencilerin taşındığı servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan...
ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, işçiler ile öğrencilerin taşındığı servis minibüslerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Suruç Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Aysel Sunar (40), hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanelerde tedaviye alınan 13 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
DHA
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